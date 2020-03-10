Camilerden çaldığı musluk bataryalarını hurdacıya satmış
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Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Camilerden çaldığı musluk bataryalarını hurdacıya satmış

Konya'da 10 caminin şadırvanlarındaki musluk bataryalarını çalarak hurdacıya sattığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

10.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:12
Camilerden çaldığı musluk bataryalarını hurdacıya satmış

Konya'da 10 caminin şadırvanlarındaki musluk bataryalarını çalarak hurdacıya sattığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, Meram ilçesindeki cami şadırvanlarının musluk bataryalarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından, zanlının İsmail S. (19) olduğunu belirledi.

Takibe alınan şüpheli, akşam saatlerinde ilçedeki bir cami şadırvanından musluk bataryası çalarken suçüstü yakalandı.

İsmail S'nin, 10 caminin şadırvanlarından çaldığı 11 bin 300 lira değerindeki musluk bataryalarını hurdacıya sattığı öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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