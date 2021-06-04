Camilerde yağmur duası yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Camilerde yağmur duası yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün - Haberler | Güncel

Camilerde yağmur duası yapıldı Iğdır'da yaşanan kuraklık nedeniyle Iğdır İl Müftülüğü tarafından cami hutbelerinde yağmur duası edildi.

Camilerde yağmur duası yapıldı

IĞDIR - Iğdır'da yaşanan kuraklık nedeniyle Iğdır İl Müftülüğü tarafından cami hutbelerinde yağmur duası edildi.

Iğdır'da yağmurların yağmaması ve etkisini arttıran kuraklık nedeniyle tarım arazileri kuruma noktasına geldi. Yaşanan kuraklık nedeniyle Iğdır İl Müftülüğü tarafından Cuma namazı öncesi yağmur duası yapıldı. Yağmur duası kent genelinde bulunan bütün camilerde kılınan Cuma namazı öncesi gerçekleştirildi.

Camilerde yağmur duası yapıldı
Camilerde yağmur duası yapıldı
Camilerde yağmur duası yapıldı
Camilerde yağmur duası yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Mert Günok Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Camilerde yağmur duası yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 15:32:19. #1.15#

title