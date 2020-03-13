Camilerde, 'tokalaşmaya ara verin' hutbesi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Camilerde, 'tokalaşmaya ara verin' hutbesi - Haber
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Serenli, Güncel

Camilerde, 'tokalaşmaya ara verin' hutbesi

EDİRNE'de, cuma hutbesinde cemaate seslenen imam Yusuf Serenli, namaz sonrası sünnet olarak kabul edilen musafaha (kucaklaşıp, tokalaşmak) uygulamasına ara verilmesini istedi.

13.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:48
Camilerde, 'tokalaşmaya ara verin' hutbesi

 

EDİRNE'de, cuma hutbesinde cemaate seslenen imam Yusuf Serenli, namaz sonrası sünnet olarak kabul edilen musafaha (kucaklaşıp, tokalaşmak) uygulamasına ara verilmesini istedi.Türkiye'de koronavirüs vakası 2'ye çıkarken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca da cuma hutbesi bu konuya ayrıldı. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki tarihi Selimiye Camii'nde de cuma hutbesinde imam Yusuf Serenli, hutbede koronavirüsle ilgili uyararak, hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bazı kişilerin maske takarak geldiği camide konuşan imam Serenli, virüsün dünya imtihanlarından olduğunu belirterek, "Muhterem Müslümanlar, en hafifinden en ağırına kadar hastalık dünya imtihanlarından biridir. Tarih boyunca pek çok hastalık Allah'ın yardımı ve insanların gayretli araştırmaları ile tedavi edilmiştir. Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan koronavirüsün de inşallah şifası bulunacaktır. Nitekim Resul-i Ekrem'in buyurduğu gibi 'Allah, indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir'. Bizlere düşen ise hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır" dedi.'ORTAK TESPİHLERİ DEĞİL ŞAHSİ TESPİHLERİNİZİ KULLANIN'Virüsten korunmak için uyarılarda bulunan Serenli, "Öncelikle beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım. Ellerimizi her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım. Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım. Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tespihimizle tesbihatımızı eda edelim" diye konuştu.

İmam Yusuf Serenli, Türklerin samimi ve sıcak kanlı millet olduğunu da belirterek, "Dost ve arkadaşlarımızla musafaha eder, tokalaşır ve kucaklaşırız. Elbette bu davranışlar çok güzel ve değerlidir. Ancak bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bu dönemde böyle uygulamalara ara vermek sorumluluğun ve tedbirin gereğidir. Bilhassa camilerimizde yaygın olan namaz sonrası musafaha uygulamasına ara verelim. Tokalaşmadan belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek hal hatır soralım. Belli bir yaşın üzerinde olanlar koronavirüsten daha fazla etkilenmekte ve risk grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu günlerde yaşlılarımız evlerinde istirahat etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıdır" dedi.  


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Haber
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor Haber
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı Haber
Bilim Kurulu Üyesi'nden sigara içenlere korkutan koronavirüs uyarısı
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Haber
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Görüntü Türkiye'den! Cadde ve sokakları ilaçlamak yerine bu suyla yıkıyorlar Haber
Görüntü Türkiye'den! Cadde ve sokakları ilaçlamak yerine bu suyla yıkıyorlar
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Son dakika: AK Parti, bu haftaki grup toplantısını koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirmeyecek
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Konyalı genç, 'Koronavirüs getiriyorsunuz' diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Rudy Gobert'ten sonra Diego Costa da koronavirüs şakası yaptı, büyük tepki topladı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı sonrası ABD'den açıklama: Tüm seçenekler masada
Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı sonrası ABD'den açıklama: Tüm seçenekler masada
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir, evindeki 5. galibiyetini elde etti
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
Edin Visca, Avrupa'da 13 gole ulaştı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Can Yaman Sadi Konuk Sinan Akçıl
Spor Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Nisan Futbolcu Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Camilerde, 'tokalaşmaya ara verin' hutbesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 18:59:56. #1.14#