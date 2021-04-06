Camilerde teravih namazı kılınacak mı? Ramazan'da toplu teravih namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama!
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Camilerde teravih namazı kılınacak mı? Ramazan'da toplu teravih namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama!

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Camilerde teravih namazı kılınacak mı? Ramazan'da toplu teravih namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama!

Camilerde teravih namazı kılınacak mı? Ramazan'da toplu teravih namazı kılınacak mı? sorularının yanıtları on bir ayın sultanı Ramazan yaklaşırken merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle artan vakalar ve ölümler sonrası yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya dair açıklama geldi.

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Artan korona vakaları neticesinde kısıtlamalar geri gelirken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş teravih namazlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camilerde teravih namazı kılınacak mı? Ramazan'da toplu teravih namazı kılınacak mı?" sorularının yanıtlarını verdi.

CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

orona vakalarında yaşanan artış nedeniyle kısıtlamalar tekrardan geri gelirken, teravih namazıyla ilgili açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" ifadelerinde bulundu.

Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" ifadelerinde bulundu. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" ifadelerine yer verdi.

"TERAVİH NAMAZLARI YASAK OLMAYACAK" DENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, Ramazan ayında kılınan teravih namazlarıyla ilgili, "Teravi namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak ama toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı" ifadelerini kullanmıştı.

#EVDEKAL
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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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