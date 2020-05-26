Camilerde temizlik seferberliği başladı Muratpaşa Belediyesi, 29 Mayıs'ta kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibarete açılacak camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirirken Belediye Başkanı Ümit Uysal da Antalya'nın simge camilerinden Muratpaşa Camii'nde devam eden müştemilat inşaatını denetledi.

Muratpaşa Belediyesi, 29 Mayıs'ta kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibarete açılacak camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirirken Belediye Başkanı Ümit Uysal da Antalya'nın simge camilerinden Muratpaşa Camii'nde devam eden müştemilat inşaatını denetledi.

Muratpaşa Belediyesi, 29 Mayıs'ta kılınacak Cuma namazıyla cemaatle ibadete açılacak camileri ve cami avlularını dezenfekte ederken Başkan Uysal da abdesthane, bebek bakım odaları, tuvaletler ve imam odasını kapsayan Muratpaşa Camii müştemilat inşaatını denetledi. Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Uysal, Muratpaşa Camii'nin avlusunda yer alan müştemilat yapılarıyla ilgili, geçmiş dönemde, ciddi şikayetlerin söz konusu olduğunu söyledi. Bu şikayetleri dikkate alarak yapıların yıkılıp yeniden yapılması konusunda Antalya İl Müftülüğü'yle protokol imzaladıklarını aktaran Başkan Uysal, "O protokole bağlı olarak inşaat çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İnşaat alanının yaklaşık 250 metrekare olduğunu ve tamamlandığında sadece cami cemaatine değil bölgeye hizmet verecek nitelikli bir yapının ortaya çıkacağına dikkat çeken Başkan Uysal, Kurban Bayramı öncesinde inşaatı tamamlayıp kullanıma sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, salgın sürecinde ilçede bulunan tüm ibadethaneleri iki kez dezenfekte ederken 29 Mayıs'ta kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak camilerde de tekrar temizlik çalışması gerçekleştirdi. Camiler özel cihazlar yardımıyla dezenfekte edilirken, gül suyu sıkılarak 29 Mart'ta hazır hale getirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA