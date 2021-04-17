Camilerde temizlik devam ediyor
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Camilerde temizlik devam ediyor

Camilerde temizlik devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Kahramankazan Belediyesi, ilçe genelindeki cami ve mescitlerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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Ankara Kahramankazan Belediyesi, ilçe genelindeki cami ve mescitlerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Belediye ayrıca, tüm camilere yerleştirdiği el dezenfekte ünitelerini de sürekli olarak doldurarak, boş kalmamasını sağlıyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfekte ve temizlik çalışmalarını Ramazan ayında da tüm noktalarda aralıksız olarak sürdürüyor.

Ayrıntılı olarak temizleniyor

Ekipler bu kapsamda, ilçe genelindeki tüm cami ve mescitleri dezenfekte ediyor. Ekiplerce dezenfekte çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmaları da yürütülüyor. Cami ve mescitlerin bahçeleri, giriş ve kapıları, kapı kolları, halıları ve namaz kılınan tüm alanları ile ortak kullanım alanlarında tuvaletler başta olmak üzere ayrıntılı bir dezenfekte ve temizlik çalışması yapılıyor. Yapılan çalışmaların ardından cami ve mescitler cemaat için hazır hale getiriliyor.

Üniteler sürekli dolduruluyor

Kahramankazan Belediyesi ayrıca, ilçedeki tüm camilere daha önce yerleştirdiği el dezenfekte ünitelerini de sürekli olarak yenileyerek, boş kalmamasını sağlıyor. Camilerin girişlerine yerleştirilen ünitelerde vatandaşlar giriş ve çıkışlarda ellerini dezenfekte ediyor. Böylece, vatandaşlar için sağlanan hijyenik ortama kişisel hijyen boyutunda da katkı veriliyor. Ayrıca, ünitelerdeki dezenfektan belediye ekipleri tarafından sürekli olarak yenileniyor.

Sürekli görev başındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, tüm ekiplerle birlikte görev başında olduklarını söyledi. Başkan Oğuz, "Ekiplerimiz özverili çalışmalarıyla Kahramankazanımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Bu kapsamda cami ve mescitlerimizi de unutmuyoruz. Buraları dezenfekte ederek, temizliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu noktada çok hassas davranıyoruz. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreç sona erene kadar, belediyemizin tüm imkanlarını hizmetkarı olduğumuz Kahramankazan için sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu. - ANKARA

Camilerde temizlik devam ediyor
Camilerde temizlik devam ediyor
Camilerde temizlik devam ediyor
Camilerde temizlik devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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