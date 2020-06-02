Camilerde sosyal mesafeli namaz Camilerde sosyal mesafeli namaz İstanbul'daki camilerde cemaatle ibadetler korona virüs önlemleriyle birlikte devam ediyor İstanbul'da camilerde sosyal mesafeli ibadet devam ediyor.

Camilerde sosyal mesafeli namaz

İstanbul'daki camilerde cemaatle ibadetler korona virüs önlemleriyle birlikte devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul'da camilerde sosyal mesafeli ibadet devam ediyor. Kendi seccadelerini alarak camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafeyi gözeterek namaz kılabiliyor.

Dünyayı etkisi altına Korona virüs nedeniyle Türkiye'de 81 ile camilerde cemaatle ibadete ara verilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Fatih Camisi'nde kıldırdığı cuma namazıyla cemaatle ibadet tekrar başladı.

Vakit namazları Korona Virüs önlemlerine riayet edilerek camilerde kılınmaya devam ediyor. Eyüpsultan ve Fatih Camiierinde namaza gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek namazlarını cemaatle birlikte kılabiliyor. Kendi seccadeleri ile camiye gelen vatandaşları, maske taktığı da görülüyor.

Kaynak: İHA