Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından belirlenen alanlarda ikinci cuma namazı kılındı.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından belirlenen alanlarda ikinci cuma namazı kılındı.

Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinin de yer aldığı 7 alanda bir araya gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak, yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde saf tuttu.

Vatandaşlarda Suat Parlak, yaptığı açıklamada, sosyal mesafe kurallarına riayet ederek ikinci kez cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kovid-19 salgınının bir musibet olduğunu belirten Parlak, "Her sıkıntının arkasında bir ferahlık var. Çok şükür normale dönüyoruz. 2,5 aydır cuma namazlarını kılamıyorduk. Çok sevinçliyiz. Namazlarımızı sosyal mesafe kuralına göre aralıklarla kılıyoruz. Önümüzdeki haftalarda safları sıklaştırarak namazlarımızı kırmayı temenni ediyoruz." dedi.

Gökmen Nokay da cuma namazını cemaatle kılmanın ayrı bir huzur verdiğini aktararak, "Uzun aradan sonra ikinci Cuma namazımızı da eda ettik. Çok mutluyuz. Dünyayı etkisi altına alan salgının biran öne hayatımızdan çıkarak normale dönmesini umut ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA