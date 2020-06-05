Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı
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Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da cuma namazı, yeni tip koronavinüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cami avlusu, stadyum, pazar yeri ve okul bahçelerinde kılındı.

05.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:05

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da cuma namazı, yeni tip koronavinüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cami avlusu, stadyum, pazar yeri ve okul bahçelerinde kılındı.

Kovid-19 normalleşme sürecinde Antalya'da, vatandaşlar cuma namazı için cami avlularına koştu. Önceden dezenfekte edilen cami avlularında vatandaşların ellerine dezenfektan sıkıldı, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarılar yapıldı.

Abdestlerini evlerinde alan vatandaşlar, cami avlularının yanı sıra pazar yerleri, okul bahçeleri ve stadyumda namaz kıldı. Tek kullanımlık ya da kendi getirdikleri seccadelerini sosyal mesafe kuralına göre belirlenen yerlere seren vatandaşlar, geçen hafta olduğu gibi cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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