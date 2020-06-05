Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı - Fatih Camisi (DRONE)
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ikinci cuma namazı, vatandaşlar tarafından Fatih Camisi'nde belirlenen kurallara uyarak kılındı.
05.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:46
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ikinci cuma namazı, vatandaşlar tarafından Fatih Camisi'nde belirlenen kurallara uyarak kılındı.
Kaynak: AA