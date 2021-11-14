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Camilerde saflar yeniden sıklaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Camilerde saflar yeniden sıklaştı

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı genelge ile camilerde saflar yine sosyal mesafe olmadan eskisi gibi tutulmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı genelge ile camilerde saflar yine sosyal mesafe olmadan eskisi gibi tutulmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı genelge ile camilerde farz namazlarının normal saf düzeni ile kılınmasının açıklanmasının ardından farz namazları yeniden normal saf düzeninde kılınmaya başladı. - KAYSERİ

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