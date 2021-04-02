Camilerde Ramazan hazırlığı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Camilerde Ramazan hazırlığı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Camilerde Ramazan hazırlığı başladı

Karaköprü Belediyesi Ramazan ayı öncesi her yıl olduğu gibi ilçedeki camilerde temizlik çalışması yaparak ibadethaneleri 11 ayın sultanı Ramazan'a hazır hale getiriyor.

Karaköprü Belediyesi Ramazan ayı öncesi her yıl olduğu gibi ilçedeki camilerde temizlik çalışması yaparak ibadethaneleri 11 ayın sultanı Ramazan'a hazır hale getiriyor.

Karaköprü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'da vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmesi için ibadethane temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Merkez ve kırsaldaki tüm camiler Ramazan ayı öncesi temizlenerek 11 ayın sultanına hazırlanıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ibadethane temizleme aracı ile ilçedeki camilerde halı yıkama çalışması yaparken, cami bahçesi, şadırvan ve tuvaletlerde yıkama ile dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle dezenfekte edilen camilerde vatandaşların tertemiz bir ortamda ibadet etmeleri sağlanırken, imamlar ve cami görevlileri çalışmalardan dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile temizlik işleri ekiplerine teşekkür etti.

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve kırsal mahallelerdeki camilerde yaptığı temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da olumlu karşılanıyor. - ŞANLIURFA

Camilerde Ramazan hazırlığı başladı
Camilerde Ramazan hazırlığı başladı
Camilerde Ramazan hazırlığı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Mahir Ünal Cahit Özkan Özlem Zengin
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Camilerde Ramazan hazırlığı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 11:20:37. #1.15#
title