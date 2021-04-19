Camilerde Ramazan ayı temizliği

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde cami ve mescitlerde Ramazan ayı dolayısı ile kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde cami ve mescitlerde Ramazan ayı dolayısı ile kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ramazan ayında vatandaşların ibadet yeri olan camilerin daha temiz ve sağlıklı olması, vatandaşların temiz bir alanda ibadet edebilmeleri amacıyla cami ve mescitlerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Ekipler Ramazan temizliği çalışmaları kapsamında cami içinde halılar süpürürken, kapı ve camlar itina ile silip ayrıca ayakkabılıkları temizledi. Ayrıca cami dışarısında bulunan şadırvan ve tuvaletlerin de temizliği de ihmal edilmedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı