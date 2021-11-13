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Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı kararın ardından müminler camilerde normal saf düzeninde namazlarını eda etmeye başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı kararın ardından müminler camilerde normal saf düzeninde namazlarını eda etmeye başladı.

Edirne'de başta selatin camilere gelen müminler temizlik ve maske kurallarına uyup yan yana saf tuttu.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, AA muhabirine, camilerde normal saf düzenine geçildiğini söyledi.

Camilere gelen cemaatin tedbirlere uyduğunu belirten Bozkurt, "Allah'a şükürler olsun normal saf düzenine geçtik. Maske ve hijyen kurallarına dikkat edilecek şekilde namazlarımız eda edilecek. Eskiden olduğu gibi saf düzenine geçiyoruz. Yüce Rabb'imiz bugünleri bize gösterdi. İnşallah bir daha bu durumlarla karşılaşmayız." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imzasıyla cami ve mescitlerdeki saf düzenine ilişkin bir yazı gönderilmişti. Yazıda, toplumun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmasının göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilmişti.

Ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılandığı vurgulanan açıklamada, "Temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazları normal saf düzenine göre eda edilebilecek." ifadeleri yer almıştı.

Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı

Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı

Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı

Camilerde normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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