Camilerde Mehmetçik için dua edildi
Bahar Harekatı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okunması Mehmetçik'e dualar edilmesi AĞRI - Türkiye'nin Esed rejimine yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Ağrı'daki tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu, dualar edildi.
02.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:01
Bahar Harekatı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okunması
Mehmetçik'e dualar edilmesi
AĞRI - Türkiye'nin Esed rejimine yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Ağrı'daki tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu, dualar edildi.
Kaynak: AA