Camilerde Mehmetçik için dua edildi
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Camilerde Mehmetçik için dua edildi

Bahar Harekatı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okunması Mehmetçik'e dualar edilmesi AĞRI - Türkiye'nin Esed rejimine yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Ağrı'daki tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

02.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:01
Camilerde Mehmetçik için dua edildi

Bahar Harekatı'na katılan Mehmetçik için okunması

Mehmetçik'e dualar edilmesi

- 'nin Esed rejimine yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için 'daki tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Camilerde Mehmetçik için dua edildi
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