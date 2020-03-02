: Camilerde Mehmetçik için dua edildi

02.03.2020 08:43 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:45

Hatuniye Camisi'nde sabah ezanı okunması

- Fetih Suresi okunması

- Dua edilmesi Manisa'da Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için camilerde dua edildi.

Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde bulunan ve 1490 yılında II.Bayezid'ın eşi Hüsn-i Şah Sultan tarafından yaptırılan Hatuniye Camisi'nde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okundu.

Vatandaşlar camide sabah namazı öncesindeki okunan Kur'an-ı Kerimi dinledi, namaz kıldı, dua etti.

Kaynak: AA

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