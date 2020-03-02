Camilerde Mehmetçik için dua edildi
Hatuniye Camisi'nde sabah ezanı okunması - Fetih Suresi okunması - Dua edilmesi Manisa'da Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için camilerde dua edildi.
Hatuniye Camisi'nde sabah ezanı okunması
- Fetih Suresi okunması
- Dua edilmesi Manisa'da Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için camilerde dua edildi.
Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde bulunan ve 1490 yılında II.Bayezid'ın eşi Hüsn-i Şah Sultan tarafından yaptırılan Hatuniye Camisi'nde Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okundu.
Vatandaşlar camide sabah namazı öncesindeki okunan Kur'an-ı Kerimi dinledi, namaz kıldı, dua etti.
Kaynak: AA