Camilerde Mehmetçik için dua edildi
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Camilerde Mehmetçik için dua edildi

Niğde'de Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu.

02.03.2020 08:31 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:33
Camilerde Mehmetçik için dua edildi

'de Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazında okundu.

Niğde'de de sabah namazı vaktinde tüm camilerde kahraman Mehmetçikler için Kur'anı Kerim okunup, dua edildi.

Kendirli Camisi'nde namaz öncesi İmam Hatip Kazım Yalçın tarafından Fetih suresi okundu.

Daha sonra İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık tarafından Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yapılan duaya vatandaşlarda eşlik etti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Camilerde Mehmetçik için dua edildi
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