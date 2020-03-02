: Camilerde Mehmetçik için dua edildi

02.03.2020 08:16 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:18

Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde dua edildi.

Mersin

Mersin'de Muğdat Camisi'ne sabah namazı için gelenler Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.

Harekatın zaferle sonuçlanması için dualar edildi.

Kaynak: AA

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