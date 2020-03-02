Camilerde Mehmetçik için dua edildi
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Camilerde Mehmetçik için dua edildi

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri ve Sivas'taki bütün camilerde sabah namazında dua edildi.

02.03.2020 08:11 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:12
Camilerde Mehmetçik için dua edildi

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla 'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için Kırşehir, Kırıkkale, , Niğde, Yozgat, Kayseri ve Sivas'taki bütün camilerde sabah namazında dua edildi.

Nevşehir

Nevşehir'deki tüm camilerde sabah namazının ardından Fetih suresi okundu.

Namazını vatandaşlarla birlikte Alibey Camisi'nde idrak eden Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından, İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için dua edildi.

Kaynak: AA


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: Camilerde Mehmetçik için dua edildi
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