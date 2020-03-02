: Camilerde Mehmetçik için dua edildi

02.03.2020 08:03 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:05

Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde dua edildi.

Adana'da, Sabancı Merkez Camisi'ne sabah namazı için gelenler, sabah namazı öncesi, operasyonlarda şehit olanlar için dualar etti.

Ardından Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin zafer kazanması için dua eden müminler, Fetih suresine "amin" diyerek Mehmetçiğe destek oldu.

Kaynak: AA

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