Camilerde koronavirüs tedbirleri uygulanıyor Erzincan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Miraç Kandili'nde camilerde toplu halde namaz kılınmaması için gerekli tedbirler alındı.

Erzincan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Miraç Kandili'nde camilerde toplu halde namaz kılınmaması için gerekli tedbirler alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından cami önlerindeki tedbirler artırıldı.

Cami girişlerine Diyanet İşleri Başkanlığının kararı asıldı. Miraç Kandili nedeniyle cami önlerinde vatandaşların birikmemesi için güvenlik güçleri de hazır bekletildi.

Cami kapılarına kararlar asılırken görevli polislerin tedbir amaçlı maske ve eldiven takması dikkati çekti.

Cami hoparlörlerinden yapılan duyuruda, "Aziz milletimizin dikkatine! Ev veya iş yerimizde namazlarımızı vakit namazı olarak kılalım. Milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için lütfen dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi milletimizi ve bütün insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun. Kandiliniz mübarek olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA