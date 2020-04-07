Camilerde "koronavirüs sessizliği"
Antalya Çelebi Sultan Mehmed Camisi'nin drone ile çekilen görüntüleri Muratpaşa Camisi dışından detaylar ANTALYA - Antalya'daki Çelebi Sultan Mehmed Camisi'nin, Berat Kandili'nde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş...
07.04.2020 23:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 23:53
Antalya Çelebi Sultan Mehmed Camisi'nin drone ile çekilen görüntüleri
Muratpaşa Camisi dışından detaylar ANTALYA - Antalya'daki Çelebi Sultan Mehmed Camisi'nin, Berat Kandili'nde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü.
Kaynak: AA