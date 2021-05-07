Camilerde "Kadir Gecesi" konulu hutbe okundu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Camilerde "Kadir Gecesi" konulu hutbe okundu Açıklaması

Camilerde 'Kadir Gecesi' konulu hutbe okundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Kadir Gecesi: Bin aydan hayırlı gece" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Kadir Gecesi: Bin aydan hayırlı gece" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Allah'ın af ve mağfiretine, engin rahmetine susayan gönüllere bir lütuf olarak gelen şifa ayı ramazanın son günlerinin yaşandığı belirtilen hutbede, Müslümanların Kovid-19 salgını nedeniyle buruk geçen bu günlerin huzur vesilesi olacak Kadir Gecesi'ne kavuşmayı heyecanla bekledikleri ifade edildi. Bu kutlu gecenin yarın idrak edileceği aktarılan hutbede, "Cenabıhak, bütün insanlığı şirkin, zulmün ve cehaletin karanlıklarından İslam'ın aydınlığına eriştirmek ve ruhen olgunlaştırmak için Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Kur'an ile bağı güçlü olan her şeyin değerini yüceltmiş, onu okuyup anlama ve yaşama gayretinde olanın ömrüne bereket vadetmiştir. Kur'an'ın indirildiği ay, on bir ayın sultanı, indirildiği gece de bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Kadir Gecesi'nin, yüce Allah'ın yeryüzüne "es-Selam" ismiyle tecelli ettiği, mümin gönüllere huzur ve esenlik vadettiği gece olduğu anlatılan hutbede, bu nedenle Kadir Gecesi'nin feyiz ve bereketi bol manevi bir fırsat anı olduğu vurgulandı.

Kur'an-ı Kerim'de geçen Kadir Suresi'nden "Biz Kur'an'ı, Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede, Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." ayetinin aktarıldığı hutbede, şunlar kaydedildi:

"O halde geliniz, Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nde hayat kitabımız Kur'an ile irtibatımızı gözden geçirelim. Yaratılış gayemizi tefekkür edip Rabb'imizle kulluk ahdimizi tazeleyelim. İbadet, zikir ve tespihle, tövbe ve istiğfarla bu mübarek geceyi ihya edelim. Salgından ve her türlü maddi ve manevi hastalıktan şifa bulmak için Rabb'imize yalvaralım. Sevgili Peygamberimizin bu gece yapılmasını tavsiye ettiği, 'Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle.' duasını dilimizden düşürmeyelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazı camilerde kılınacak
Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazı camilerde kılınacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Fatih Terim Gökhan Töre Yılmaz Vural Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Camilerde "Kadir Gecesi" konulu hutbe okundu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:14:44. #1.14#

title