Camilerde ikindi namazı sosyal mesafeye uyularak kılındı Camilerde ikindi namazı sosyal mesafeye uyularak kılındı Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapalı olan camiler bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı.

Camilerde ikindi namazı sosyal mesafeye uyularak kılındı

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapalı olan camiler bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı. Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazı cemaatle birlikte sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapalı olan camiler bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınarak 74 günün ardından tekrar ibadete açılan camilerde cemaatle birlikte namaz kılınmaya başlandı. Eyüpsultan Camii'ne ikindi namazı için gelen vatandaşlar güvenlik görevlilerin kontrolünde içeriye alındı. Maskesi ve seccadesi olmayanlar cami içerisine alınmazken, cami avlusunda namaz kılınmasına izin verilmedi.

74 gün aradan sonra Eyüpsultan Camii'ne gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak ikindi namazını kıldı. İkindi namazı öncesi cami imamı tarafından cemaate sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İHA