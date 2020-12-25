Camilerde "İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı" konulu cuma hutbesi okundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Camilerde "İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı" konulu cuma hutbesi okundu

25.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:23
Camilerde

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir geleceği hep birlikte inşa edelim." ifadesi kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir geleceği hep birlikte inşa edelim." ifadesi kullanıldı.

"İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

İslam'ın can, mal, akıl, inanç ve neslin güvenliğini sağlayan kurallar koyduğu, insanlara da bu temel değerleri korumayı emrettiği, sağlığı tehlikeye atan, akli dengeyi bozan, malı heba eden ve aileye zarar veren her türlü kötü alışkanlığı yasakladığı ifade edilen hutbede, içkinin bu yüzden haram olduğu vurgulandı.

"Sarhoş eden her şey içkidir ve her türlü içki haramdır" hadis-i şerifi hatırlatılan hutbede, içkinin, Allah'ın insana değerli birer nimeti ve emaneti olan aklı, ruhu ve bedeni tahrip ettiği, bir hiç uğruna malın ziyan edilmesine, helal lokma için harcanması gereken nafakanın israfına sebep olduğu belirtildi.

İçki yüzünden ailenin huzuru, çocukların umudu, gençlerin geleceğinin karardığına, iyiliğe açılan kapıların kapanırken, kötülüğe giden yolların çoğaldığına işaret edilen hutbede, şunlar kaydedildi:

"Dostluklar sona ererken, düşmanlıklar körüklenir. Her yıl içki yüzünden trafik kazaları dahil binlerce üzücü hadise yaşanır. Cenabıhakk, içki konusunda Kur'an'da bizleri şöyle uyarmaktadır: 'Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?'

Aklımızı ve irademizi Allah'ın razı olacağı helal ve güzel işlerde kullanalım. İmanına ve umuduna sarılarak çalışan, erdemlerine sahip çıkan, düşünen ve üreten bir Müslüman olalım. İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir geleceği hep birlikte inşa edelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özgür Özel Özlem Zengin Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Furkan Palalı Burak Özçivit Birkan Sokullu
Spor Mustafa Er Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kız Türk Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Camilerde "İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı" konulu cuma hutbesi okundu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:26:22. #1.15#
title