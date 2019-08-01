Camilerde hem Kur'an hem de trafik eğitimi aldılar

Zonguldak'ta, Diyanet İşleri Başkanlığının "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" temasıyla başlattığı yaz kurslarına giden çocuklar hem Kur'an hem de trafik eğitimi aldı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle başlayan kurslara katılan çocuklara İl Müftülüğü görevlilerince eğitim veriliyor.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de yaz Kur'an kurslarındaki çocukları ziyaret ederek trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Polis ekipleri, "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında yaya geçitleri kullanımı, trafik ışıkları, okul servislerine binme ve inme, ehliyet kemeri ve motosiklette kask kullanımı hakkında bilgi verdi.

Eğitimde çocuklara "Trafik Dedektifi" kartı da dağıtıldı.

Bu arada eğitim programına dahil edilemeyen, Kur'an kurslarında eğitim gören yaklaşık 500 öğrenci de trafik eğitiminden mahrum kalmamaları için polisevine getirildi. Trafik hizmetlerinde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtıldığı stantları gezen çocuklara eğitim sonrası katılım belgesi, kırmızı düdük, şapka ve kart dağıtıldı.

Etkinlik, TOMA aracının su gösterisi, bomba imha robotu ile drone gösterilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

"Çocuklara rol biçiyoruz"

Trafik polisi Erhan Özbakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde her yıl çok sayıda kişini trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi.

Trafik bilinciyle hareket eden nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Özbakan, şöyle devam etti:

"Üzülerek ifade ediyorum ki büyüklerimiz trafik kurallarına, trafik cezası yememek için riayet etme yolundalar. Proje kapsamında eğitim öğretim dönemlerinde okullarımıza gidilerek çocuklarımıza yaş gruplarına göre hazırlanan programlar dahilinde eğitimler veriliyor. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Ramazan Bayramı'nda önceki bayramlara nazaran trafik kazalarında bir azalış sağlandı. Bunun devam etmesi için çocuklarımızı da bu olayın içerisine dahil etmek istiyoruz. Çocuklara eğitim verip onlara rol biçiyoruz. 'Trafik dedektifleri' oldukları yönünde bilgilendiriyoruz. Onlar da araçlara, yayalara ve büyüklerine trafik kurallarına uymaları yönünde direktiflerde bulunuyor."

Selimiye Camisi imamı Hüseyin Berber de projenin hayata geçmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Çocuklar aileleriyle araçlarına bindikleri zaman onları da ikaz edebiliyorlar. Bunun geri dönüşümü çok güzel." diye konuştu.

Kurs öğrencisi Muhammed İkbal Gül ise trafik kurallarına dair çok şey öğrendiğini aktararak, kurallara uymayanları ikaz edeceğini ifade etti.

Öğrenci Mehmet Mert Doğan da babaannesini trafik kazasında kaybettiğini aktararak, Trafik Dedektifi kartıyla büyüklere uyarılarda bulunacağını dile getirdi.

Kaynak: AA