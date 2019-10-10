10.10.2019 12:24

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Batman ve Siirt'teki camilerde Fetih Suresi okundu.

Batman'da Kudret Camisi'nde Fetih suresi okundu, ardından cemaat, harekata katılan askerlerin başarısı için dualar etti.

Batman İl Müftüsü Turgut Erhan yaptığı açıklamada, huzur ve barışı tesis etmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Harekata dualarla katkıda bulunmak, sefere çıkan ordumuzun zaferle dönmesi ve onların ayağına taş değmemesi için hep beraber buradaki camimizde dua ettik. Hiç şüphesiz binlerce yıldır İslam'ın bayraktarlığını yapmış, çevresine huzuru hakim kılmak için mücadele eden ülkemizi ve onun içerisindeki ordumuzun yanında olduğumuzu, onu daima desteklediğimizi onunla beraber olduğumuzu sivil halk olarak göstermek amacıyla toplandık. Ordumuz için dualar edip yüce Rabb'ime niyazda bulunduk. Çevresini ve ülkemizi koruma kollama üzere çıktığı bu seferden ordumuz zaferle döner inşallah."

Kaynak: AA