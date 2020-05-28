Camilerde dezenfekte çalışmaları devam ediyor
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Camilerde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Kayseri, Sivas, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Camilerde dezenfekte çalışmaları devam ediyor
28.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:30

Kayseri, Sivas, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Kayseri'de belediye ekipleri, cami bahçesi, avlusu ve açık alanlar başta olmak üzere maske takma ve tek kullanımlık seccade teminiyle öğle ve ikindi namazlarının kılınacağı camilerde, temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, camilerin dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayansları dezenfekte ederek gül suyuyla yıkıyor, bahçelerdeki çimleri biçiyor.

Kocasinan Belediyesi ekipleri de 750 yılı aşan yaşına rağmen hala dimdik ayakta duran Selçuklu eseri Hacı Kılıç Camisi'nde temizlik çalışması yaptı.

Sivas

Sivas Belediyesi ekiplerinin, yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışması sürüyor.

Halıları ve cami bahçelerini yıkayan ekipler, vatandaşların cuma namazlarını eda edebileceği parklarda çim biçti, ağaç budadı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sivas genelinde 110 camimizde yarın cuma namazımızı eda edeceğiz." dedi.

Vali Salih Ayhan da yaptığı yazılı açıklamada, "Kapalı alanlarda namaz kılınmayacak. Cami bahçesinde ve avlusunda namaz kılınacak. Sosyal mesafeye uyulacak, vatandaşlarımız maskesiz asla camiye girmeyecek. Herkes kendi seccadesini getirecek ve namazını kılacak. Camilerde maske dağıtılacak." bilgisini paylaştı.

Niğde

Niğde Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler camilerin yanı sıra semt pazarları ve açık otoparkta da dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, koronavirüs sürecinde camilerde belirli aralıklarla dezenfekte çalışması yaptıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"29 Mayıs öncesi de sosyal mesafe korunarak cemaatle namaz kılınmasına uygun olan camilerimizi ve ibadet yapılacak alanları yine bu süreçte dezenfekte ediyoruz. Namaz kılınacak alanlarda belediye ekiplerimizce vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır."

İl Müftülüğünce belediye arkası açık otopark, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar semt pazar yerlerinin yanı sıra El Kuddus, Hacı Şerife Pelit, Kardeşler, Ömer Halisdemir (üniversite), Ensar, Fatih Sultan Mehmet, Hanım, Alaaddin, Hz. Hasan ve Rasih Şahap Bayatlı camileri ibadete açılacak yerler olarak belirlendi.

Kırşehir

Kırşehir Valiliğince belirlenen 32 caminin içi ve avlusu ile Cacabey ve Ahi Evran meydanları belediye ekiplerince temizlenerek solüsyonlu maddelerle dezenfekte edildi.

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nihat Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Valilikçe verilen bilgi doğrultusunda 32 camide dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.

Özel solüsyonlu maddelerle cami içi ve avluların temizlendiğini belirten Özkan, daha sonra el dezenfektanları konulduğunu dile getirdi.

İl Müftüsü Mehmet Yaman da Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında da cuma namazı kılınacağını, cemaatle namaz kılınabilecek camilerin ise Valiliğin internet sitesinden takip edilebileceğini kaydetti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de belediye ekipleri, normalleşme programı kapsamında cami bahçesi, avlusu ve açık alanlar başta olmak üzere, cuma namazı kılınacak 4 kapalı pazar yerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı İlaçlama Birimi amiri Murat Gökkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın ibadete açılacak 44 caminin yanı sıra 4 kapalı pazar yerinde de dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Gün içerisinde çalışmaları tamamlayıp camilerin yarın ibadete açılmasını sağlayacaklarını aktaran Gökkaya, "Dezenfekte işleminden önce yine belediye ekiplerince cami bahçelerinde yıkama çalışması ve genel bakımlar yapılıyor. Yine camilerin bahçelerine ve pazar yerlerinde sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek namaz kılınması için şerit çekildi. Bu sayede saflar sosyal mesafe kuralına göre kurulacak." diye konuştu.

Yozgat

Yozgat kent merkezi ve ilçelerde, cuma namazıyla yeniden toplu ibadete kavuşacak camiler dezenfekte ediliyor.

Sorgun Belediyesi ekipleri, ilçedeki camiler ve çevresini dezenfekte ederken Salih Paşa Camisi itfaiye araçlarıyla kubbesinden itibaren yıkadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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