Camilerde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor Kayseri, Sivas, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Kayseri, Sivas, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışmaları sürüyor. Yozgat kent merkezi ve ilçelerde, cuma namazıyla yeniden toplu ibadete kavuşacak camiler dezenfekte ediliyor. Sorgun Belediyesi ekipleri, ilçedeki camiler ve çevresini dezenfekte ederken Salih Paşa Camisi itfaiye araçlarıyla kubbesinden itibaren yıkadı. Kaynak: AA