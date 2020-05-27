Camilerde cuma hazırlığı
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Camilerde cuma hazırlığı

Osmangazi Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı bulunan camilerin 29 Mayıs Cuma gününden itibaren yeniden ibadete açılacak olması sebebiyle ilçedeki camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını artırdı.

Camilerde cuma hazırlığı
27.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:11

Osmangazi Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı bulunan camilerin 29 Mayıs Cuma gününden itibaren yeniden ibadete açılacak olması sebebiyle ilçedeki camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını artırdı.

13 Marttan itibaren ilçe genelindeki camileri düzenli olarak dezenfekte eden Osmangazi Belediyesi, 29 Mayıs Cuma günü belirli kurallar dahilinde yeniden ibadete açılacak camilerdeki temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Osmangazi Müftülüğü tarafından açıklanan camilerin yanı sıra bazı kapalı pazar yerleri ve parklar olmak üzere toplam 130 noktada cuma namazı kılınabilecek. Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan özel ekip, müftülük tarafından belirlenen camilerin iç bölümlerinin yanı sıra, bahçeleri, şadırvanları ve hasır kilimlerini büyük bir özenle temizledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, salgın sürecinde ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Tedbirler kapsamında uzun süredir kapalı olan camilerimiz, 29 Mayıs Cuma günü itibariyle belirli kurallar çerçevesinde yeniden ibadete açılacak. Vatandaşlarımızın bu virüsten etkilenmemesi için camilerimizde temizlik ve dezenfekte işlemini büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. İlçe genelinde gerekli tedbirlerimizi alıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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