Camilerde Abdest Alan Vatandaşların Ceplerini Boşaltan Çete Çökertildi

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan gelerek ilçe camilerinde vatandaşın parasını ve değerli eşyalarını çalan zanlıları yakaladı.

Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri Diyarbakır'dan gelerek camilerde abdest alan kişilerin ceplerinden parasını ve değerli eşyalarını çalan bir çetenin olduğunu tespit etti. Polis ekipleri uzun süren çalışmalar sonucunda çok sayıda hırsızlık olayına karışan Ş.D., H.A. ve C.Ç. hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Polis ekipleri yapılan incelemelerinde şahısların çok sayıda suç kayıtlarının ve kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirledi.

Kızıltepe Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İHA