Cami ve Kuran Kurslarının duvarları hat sanatıyla süsleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cami ve Kuran Kurslarının duvarları hat sanatıyla süsleniyor

İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Haberler | Güncel

Cami ve Kuran Kurslarının duvarları hat sanatıyla süsleniyor Niğde Gençlik Merkezleri tarafından başlatılan Camilerimizi Güzelleştiriyoruz Projesi kapsamında gönüllü gençler camiler ve kuran kurslarının duvarlarını hat sanatıyla süslüyor.

Cami ve Kuran Kurslarının duvarları hat sanatıyla süsleniyor

NİĞDE - Niğde Gençlik Merkezleri tarafından başlatılan Camilerimizi Güzelleştiriyoruz Projesi kapsamında gönüllü gençler camiler ve kuran kurslarının duvarlarını hat sanatıyla süslüyor.

Duvarların hat sanatıyla süslenmesi ile geleneksel hat sanatının yaşaması, cami ve kuran kurslarına farklı bir görüntü kazanması, gençlerin ise manevi atmosferde anlamlı uğraşlarda bulunması bekleniyor.

Proje ile ilgili bilgi veren Niğde Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ferhat Sevmez ; " Bizler Gençlik Merkezleri olarak genç arkadaşlarımızla birlikte camilerimizi ve kuran kurslarımızın güzelleşmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda hat sanatı çalışması yapıyoruz gönüllü gençlerimizle birlikte. Müftülüğümüz ile ortaklaşa yapmış olduğumuz bu çalışmada 11 camimizin 2 tane de Kuran Kursumuzun içinin süslemesini yaparak güzelleştiriyoruz. Camilerimize yapmış olduğumuz bu projenin ismi Camilerimizi Güzelleştiyoruz sloganı ile çıktığımız bu yolda şuana kadar 2 tane kuran kursu ve 6 tane de camimizin içini hat sanatı ile içerisinin güzelleştirilmesine sebep olduk gönüllü gençlerimizle birlikte." dedi.

Gönüllü Lider Tülay Nur Helvacı, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Tülay Nur Helvacı ayrıca Niğde Gençlik Merkezinde gönüllü gençlik lideriyim. Resim yeteneğimi hem böyle faaliyetlere katılarak geliştiriyorum. Hat sanatı çiziyoruz kuran kurslarımıza camilerimize hem korona günlerinde evde canımız sıkıldığı için motive etmiş oluyoruz kendimizi hem de kendi yeteneğimizi geliştirmeye çalışıyoruz"

Niğde İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Mustafa Bıyık ise, "Bu proje ile amaçladığımız birincisi gençlerimizin anlam dünyasına hitap edip onların manevi atmosferde bu kokuyu almalarını amaçlamaktı ikincisi ise camilerimiz vesilesiyle cemaatimize ulaşmak ve onları mutlu etmekti. Bu vesileyle ikisini de başardığımızı düşünüyorum. İl Müftülüğü olarak gençlerimizi gençlik merkezlerimizle beraber bu tür faaliyetleri yürütüyoruz elimizden geldiği kadar gençlerimizi yaşadığımız çağın boş meşguliyetlerinden ve onları meşgul eden boş alanlardan bu gibi güzel alanlara çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Cami ve Kuran Kurslarının duvarları hat sanatıyla süsleniyor
Cami ve Kuran Kurslarının duvarları hat sanatıyla süsleniyor
Cami ve Kuran Kurslarının duvarları hat sanatıyla süsleniyor
Cami ve Kuran Kurslarının duvarları hat sanatıyla süsleniyor
Cami ve Kuran Kurslarının duvarları hat sanatıyla süsleniyor
Cami ve Kuran Kurslarının duvarları hat sanatıyla süsleniyor
Cami ve Kuran Kurslarının duvarları hat sanatıyla süsleniyor
Cami ve Kuran Kurslarının duvarları hat sanatıyla süsleniyor
Cami ve Kuran Kurslarının duvarları hat sanatıyla süsleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Özlem Zengin Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Demet Akalın Bahar Candan
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cami ve Kuran Kurslarının duvarları hat sanatıyla süsleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 11:06:05. #1.15#
title