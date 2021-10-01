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Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlandı

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Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlandı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlandıİlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile İlçe Müftülüğü personeli ile bir araya geldi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlandıİlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile İlçe Müftülüğü personeli ile bir araya geldi. Atabey Belediye Başkanı Sayın Tevfik ATASOY' un da katıldığı Ertokuş Medresesi bahçesindeki kahvaltıda İlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR, din görevlilerinin toplumun nezdindeki önemini ve bu görevin hakkıyla ifasının ne derece ehemmiyet taşıdığını ihtiva eden bir konuşma icra etti. Program sonunda İlçe Kaymakamımız, İlçe Mütftümüz Dr. Semih ACET ve Belediye Başkanımız Tevfik ATASOY Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Din Görevlilerimize çiçek takdim ettiler.

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Haber: Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlandı - Haberler
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