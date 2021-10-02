Camiler ve Din Görevlileri Haftası Açılış Programı Gerçekleştirildi

Vali Yaşar Karadeniz, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa İl Müftülüğü'nce, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Enbiya Yıldırım'ın konuşmacı olarak katıldığı "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" konulu konferansa katıldı.

Laleli Mesir Camii İmam Hatibi Murat Boz'un Kuran Tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Mustafa Soykök, Camiler ve Din Görevlileri Haftasının 1984 yılından beri cami ve Kuran'ın temsil ettiği değerleri toplumumuza, şehrimize, çağımıza taşıyabilmek amacıyla fedakarca çalışarak hizmet veren din görevlilerini hatırlamak amacıyla kutlandığını söyledi.

Vali Yaşar Karadeniz de programda yaptığı konuşmada "Din görevlilerimiz bulunduğu mahallede, köyde, görev yaptığı camide aynı zamanda bir lider, bir yöneticidir. Dolayısıyla görevli kavramının içine sıkışıp kalmadan bulunduğu mahalle, bulunduğu köye doğal bir lider olarak, orada ki sorunlarla birebir ilgilenerek ve hatta daha da öteye oraya yapılacak bir çok yatırımın önünü açarak faaliyetlerini sürdüren din görevlilerimiz olduğunu biliyorum. Bu yöneticilik görevini de hakikaten belki kendisi de farkında olmadan üzerine almış ve sürdürüyor. Dolayısıyla din görevlilerimiz, sadece bir kamu görevi yada sadece bir cami görevlisi kavramından da öteye aslında doğal kanaat önderi gibi çalışmaktadırlar, bunun hepimiz farkındayız. İnsanların sorunu olduğunda hemen başvurdukları mercilerden birisidir, din görevlilerimiz. Sadece dini konularda değil, devletimizle ilgili resmi konularda da bir çok yönden insanlarımıza yön gösterdiğinizi biliyoruz. Elbette ki doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar sizler zaten tüm milletimize hizmet ediyorsunuz. Ama bunun ötesinde üstlendiğiniz fonksiyonu da kesinlikle görmezden gelemeyiz ve bunun da daha öne çıkarılması bu konuda daha aktif olunmasında da fayda olduğu kanaatindeyim. Sizler ne kadar aktif olursanız, milleti yanlış yönlendirmeye kalkanların önünü o kadar kesmiş oluruz" dedi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

Programda daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Enbiya Yıldırım tarafından "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" konulu konferans verildi.

Konferans sonrasında Vali Yaşar Karadeniz tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Enbiya Yıldırım'a teşekkür plaketi verildi.

Program vekalet ile kurban kampanyasında Gölmarmara Değnekler Mahallesinden 76 kurban toplayarak başarı gösteren Değnekler Köyü Camii İmam Hatibi Mesut Olgun'a Müftü Mustafa Soykök tarafından bütün din görevlilerini temsilen teşekkür plaketi verilmesi ile son buldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Enbiya Yıldırım'ın konuşmacı olduğu konferansa Vali Karadeniz'in yanısıra, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Müftüsü Mustafa Soykök, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri