Camiler ve Din Görevlileri Haftası
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

05.10.2020 17:49 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:49
Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Elazığ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Elazığ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından Öğretmen evi önünde Diyanet işleri Başkanlığı yayınları ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınları tanıtım standı açıldı.

Daha sonra Türk Kızılay'ı kan bağış aracına giderek kan bağışında bulunuldu.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, burada yaptığı açıklamada yapılan bu kan bağışının öneminin büyük olduğunu söyledi.

Yırık, "Tüm ömürlerini din hizmetine adayan din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyorum. Allah kabul etsin. Çok güzel bir düşünce inşallah bundan sonra bahsettiğim gibi ümmeti Muhammet çok fazla sıkıntıya kalmadan birbirleri ile bir vücudun tüm organları gibi her türlü sıkıntılı ortamdan kurtulur. " dedi.

Elazığ Müftüsü Selami Aydın da her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın kutlandığını belirtti.

Bu kapsamda Camiler ve Din Görevlileri Haftasına dikkat çekmek için kan bağışında bulunduklarını kaydeden Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çok kalabalık yapmadan herkesin belli saatlerde gelip kan bağışı yapacağını belitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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