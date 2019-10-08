Camiler ve Din Görevlileri Haftası
İnebolu ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
İnebolu ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Öğle namazının ardından Yahya Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim, kaside ve ilahiler okundu.
Program, İlçe Müftü Vekili Mehmet Çelebioğlu'nun yaptığı dua ile sona erdi.
Mevlit programına, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.