08.10.2019 09:44

Denizli'nin Kale ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında "Cami ve Hayat" konulu konferans düzenlendi.



Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, ilçe düğün salonunda düzenlenen konferansta, haftanın hayırlar getirmesini diledi.

Cami ya da mescitlerin inancın merkezi, toplumun bilinçlendirilmesi adına bir eğitim yuvası olarak kabul edilen mekanlar olduğunu belirten Prof. Dr. Akşit, camilerin önemine değinerek, "Ömrümüz sayılı saniyelerden ibaret. Tüm ibadetlerimizin merkezinde camilerimiz vardır. Oruç, namaz, zekat ve diğer ibadetlerimiz camilerle başlar, Allah'a söz verdiğimizi yerine getirdiğimiz yerlerdir." şeklinde konuştu.

Konferansa Kale Kaymakamı Samet Serin, Kale Müftü Vekili Osman Ulaş, Kale Emniyet Amiri Komiser Etem Gökmen, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA