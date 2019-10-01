01.10.2019 16:34

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Merzifon'da toplantı düzenlendi.

Tarihi Taşhan'da gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı, İlçe Müftüsü Mustafa Altun, daire müdürleri ve din görevlileri katıldı.

Demirkale, burada yaptığı konuşmada, tüm din görevlilerinin haftasını kutladı.

Din görevlilerinin kamu hizmetinde önemli görevler üstlendiğine işaret eden Demirkale, "Din görevlileri çok ciddi bir kamu hizmeti yürütmektedir. Bu kamu hizmetinin yanında ağır bir sorumluluğunuz da var. Bu sorumluluk, Rabbimize karşı olan manevi sorumluluğunuz. Bu, çok ağır bir yük. Bu sorumlulukta Rabbim yar ve yardımcınız olsun." dedi.

Altun da Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yılki temasının "Cami ve Hayat" olarak belirlendiğini aktardı.

Camilerin insan hayatının merkezinde bulunduğuna dikkati çeken Altun, şunları söyledi:

"Cami ile din görevlisi ayrı düşünülemez. Nasıl bir bedenden ruh alınırsa ceset kalır, camiden de din görevlisi alınırsa boş bir bina haline gelir. Cemaat de camiye girdiği zaman ilk önce imam ister. Camiler ve Din Görevlileri Haftası bir gün veya bir hafta değil. Hayat var olduğu sürece her gün camiler günü, camiler haftası, her gün din görevlileri haftası."

Altun, hafta kapsamında düzenleyecekleri programlarda caminin dini, toplumsal ve mimari yönü ile hayatın merkezine taşınmasının önemi üzerinde durulacağını kaydetti.

Kaynak: AA