Camiler ve avluları dezenfekte ediliyor Yeni normalleşme sürecinde salgının yayılmasını önlemek için belediyeler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yeni normalleşme sürecinde salgının yayılmasını önlemek için belediyeler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Düzenli olarak dezenfekte çalışması yapan belediyelerden biri olan Sultangazi Belediye Ekipleri, Cuma namazı öncesi camilerin bulunduğu sokakları, camiler ve avlularını dezenfekte etti.

Türkiye, koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Yeni normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmayan Sultangazi Belediyesi, cadde, sokak ve ibadethane gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalarda düzenli olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Cuma namazı öncesi belediye ekipleri cami ve çevresini köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etti. Cami avluları cemaatin gönül rahatlığıyla namazını kılması için hazır hale getirildi.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, normalleşme sürecinde vatandaşın çok dikkatli olması gerektiğini bir kez daha tekrarladı. Başkan Dursun, "Rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmayalım. Maske ve eldivenlerimizi ihmal etmeyelim. Bu salgını ancak aldığımız tedbir ve önlemler sayesinde yenebiliriz" diye konuştu. Başkan Dursun, camilerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini ve süreç sona erene kadar çalışmaların devam edeceğini söyledi.

"SÜREÇ BOYUNCA TEMİZLİK ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİ"

Sultangazi Belediyesi Temizlik İşleri Şefi Gökhan Sukas, pandemi süreci boyunca çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Sukas, " Sultangazi Belediyesi olarak pandemi süreci başladığından beri ilçemizdeki dezenfekte çalışmalarımız, cadde ve sokak yıkamalarımız yoğun bir şekilde devem etti. Camilerimizde de genel anlamda iç ve dış temizliklerimiz sürmekteydi. En son süreçte camilerimizin yeniden ibadete açılmasıyla, dış alanlarda namaz kılınan bölümlerde de temizlik çalışmalarımıza hızla başladık. Perşembe günü akşamından ilçemizdeki bütün camilerin tamamını, avluları, bağlı olduğu cadde ve sokakları tamamıyla yıkıyoruz. Dezenfekte katkılı tankerlerimizle, imkanlarımızın el verdiği şekilde bütün camilerimizde bu temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA