Camiler uzun bir aradan sonra cemaatle sabah namazında buluştu
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Camiler uzun bir aradan sonra cemaatle sabah namazında buluştu

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında cemaatle birlikte namaz kılınması bir süre yasaklanmıştı.

Camiler uzun bir aradan sonra cemaatle sabah namazında buluştu
24.06.2020 05:51 | Son Güncelleme: 24.06.2020 06:52

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında cemaatle birlikte namaz kılınması bir süre yasaklanmıştı. Salgın tedbirleri devam ederken normalleşme takvimi de işliyor. Bu kapsamda artık sabah, akşam ve yatsı namazları da cemaatle birlikte kılınabilecek.

Uzun bir süre sonra cemaatle birlikte ilk sabah namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla birlikte maske takmayı ihmal etmeden camilerin cemaatle ibadete açıldığını duyurdu. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'nde aylar sonra kılınan sabah namazının coşkusu vardı. Yüzlerce vatandaş, sabah ezanının okunmasının hemen ardından camiyi doldurmaya başladı. Sosyal mesafe kuralına uyularak aylar sonra ilk sabah namazı kılındı.

Cemaat namaz için bir araya geldiğinde tedbirleri elden bırakmadı

Büyük Çamlıca Camii'nde sabah namazı için bir araya gelen vatandaşlar, korona virüs tedbirlerine harfiyen uydu. Cemaatin büyük çoğunluğu kendi seccadesini getirirken cami içerisinde ve çevresinde maskesiz kimse görülmedi. Uzun bir süre sonra cemaatle birlikte namaza katılan vatandaşlardan Cevdet Sezen, "Cemaatsiz çok hüzünlü geçti, şu an ise büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Sosyal medyadan duyduk bugün açıldığını hemen koştuk." ifadelerini kullanırken İsa Işıklı, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz; Rabbim bir daha böyle zor bir süreç bize bir daha göstermesin. Rabbimden duam şu dünyanın en ücra köşesinde el açıp dua eden tüm kardeşlerimizin duasının yüzü suyu hürmetine bu musibeti başımızdan kaldırması. Sabah namazı için Cenab-ı Allah kendisi söylüyor; 'Benim himayem altına girmişsinizdir' diyor. Ne mutlu bize." diyerek mutluluğunu dile getirdi. Fehmi Hanife adlı bir vatandaş ise caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Uzun dönemdir sabah namazını kılamıyorduk bizim için çok hoş oldu" dedi. Camilerin tekrardan açıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Semih Sesder, "Bizde halkımızla el ele vererek bu virüsten kurtuluruz inşallah. Çok şükür camimiz açıldı. Cemaatle namaz için koşa koşa geldiğini ifade eden İdris Uzun ise mutluluğunu şöyle ifade etti, "Çok mutluyuz, Allah bugünleri gösterdiği için ne kadar şükretsek azdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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