Camiler Osmangazi ile güzelleşiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Camiler Osmangazi ile güzelleşiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Camiler Osmangazi ile güzelleşiyor

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli TOKİ Camii'ne abdestlik ile engelli lavabo ve tuvaletleri yapıyor.

Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli TOKİ Camii'ne abdestlik ile engelli lavabo ve tuvaletleri yapıyor.

Osmangazi'de pek çok camide benzer çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Mustafa Dündar, "Çalışmalar tamamlandığında, Yunuseli TOKİ camimizin en önemli ihtiyaçlarından birini gidermiş olacağız" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin plansız ve çarpık yapılaşma sonucu konutların arasında sıkışıp kalan camilerde gerçekleştirdiği iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Mart ayı içerisinde Küplüpınar Hacı Halit Camii ve Yenibağlar Deryanur Camii'nde yapımı tamamlanan hizmet binalarının açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yunuseli TOKİ Camii'nin abdestlik, lavabo ve tuvaletlerin yenilenmesi için başlatılan çalışmaların da hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlardan gelen taleplerin her birini ayrı ayrı değerlendirip, mahallelerin ihtiyacına göre hizmet ürettiklerini ifade eden BaşkanDündar, "Osmangazi sınırları içerisindeki pek camimiz, plansız yapılaşma sonucu zamanla konutların arasında sıkışıp kalmış durumda. İbadethane olmasının dışında vatandaşların buluşma noktası olan camilerimize nefes aldıracak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yunuseli TOKİ camiinde bay-bayan ve engelli wc, bay-bayan abdestlik, depo ve güvenlik odasının yer aldığı hizmet binası inşaatımız devam ediyor. Toplam 142 metrekare alana sahip hizmet binası inşaatında seramik işleri tamamlandı. Şu anda kapı ve pencerelerin takılması ile yer seramiklerinin döşeme çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede tamamlayıp hizmete açarak, Yunuseli TOKİ camimizin ihtiyacını karşılamış olacağız" diye konuştu. - BURSA

Camiler Osmangazi ile güzelleşiyor
Camiler Osmangazi ile güzelleşiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik İhsan Yavuz Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Camiler Osmangazi ile güzelleşiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 12:10:25. #1.15#
title