Camiler ne zaman ibadete açılacak? Camilerde ne zaman cemaat yapılmaya başlanacak?
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Camiler ne zaman ibadete açılacak? Camilerde ne zaman cemaat yapılmaya başlanacak?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadete kapatılan camilerin tekrar açılacağını duyurdu. Açıklama haberlerini takip edenler böylece camiler ne zaman ibadete açılacak, camilerde ne zaman cemaat yapılmaya başlanacak gibi soruların yanıtlarını bulmuş oldu.

Camiler ne zaman ibadete açılacak? Camilerde ne zaman cemaat yapılmaya başlanacak?
15.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:38

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ibadete kapatılan camilerin, yeniden ibadete açılacağını söyledi. Peki, camiler ne zaman ibadete açılacak? Camilerde ne zaman cemaat yapılmaya başlanacak?

CAMİLER NE ZAMAN İBADETE AÇILACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,"12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Bu durumda gelecek 4 haftada Türkiye'de cuma namazı kılınmayacak.

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