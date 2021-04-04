Camiler Melikgazi Belediyesi'ne emanet

Melikgazi Belediyesi ilçe sınırları içerinde yer alan camiler için oluşturulan özel ekip ile bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve genel temizlik ile cami içi temizlik çalışması yapıyor.

Melikgazi Belediyesi ilçe sınırları içerinde yer alan camiler için oluşturulan özel ekip ile bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve genel temizlik ile cami içi temizlik çalışması yapıyor.

Meclis kararı ile ilçe sınırları içerisinde yer alan camilerde; halılarının değiştirilmesi, lavabo ve abdesthane yapımı, onarımları, yalıtım yapılması gibi birçok hizmetin yerine getirildiğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi sınırları içerisinde 302 cami bulunmaktadır. Melikgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve ilçe genelinde bulunan 302 camide hizmet veren 'Cami Temizlik Ekibi' bulunmaktadır. Bu ekip genel temizlik çalışması yapmaktadır. Ancak camilerin birde bakım onarım, eskiyen halıların değiştirilmesi, lavaboların yapımı, temizliği veya boya gibi eksiklikleri bulunmakta. Bunun gibi hizmetin sunulabilmesi için Melikgazi Belediye Meclisimizden oybirliği ile kararlar alınmaktadır" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde yer alan 35 caminin ise Kayseri Kültür Mirası arsında yer aldığını ve bu camilerin özel konumda bulunduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı