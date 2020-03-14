Camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi Amasya Belediyesi tarafından camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.

Amasya Belediyesi tarafından camiler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.



Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Amasya Belediyesi tarafından insan sağlığına zarar vermeye solüsyonlarla camilerin içi, dışı ve avlusunda tedbir amaçlı ilaçlama çalışması yapıldı.



Çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İHA