Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor
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Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde camiler hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında adeta bir köprü vazifesi görüyor.

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor
29.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:30

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde camiler hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında adeta bir köprü vazifesi görüyor.

Birlik beraberlik içinde geçen Ramazan ayı Kızılcahamamlılar ihtiyaç sahipleri için camide alışveriş için kenetlendi. Kızılcahamam Müftülüğü tarafından başlatılan zengin ile fakir arasından aracılık yapıldığını belirtti.

Kızılcahamam Müftülüğüne bağlı Yukarı Merkez caminde ihtiyaç sahipleri için adeta market kuruldu. Cami girişine kurulan markette kuru gıda sıvı yağ çay şeker temizlik ürünleri bulunmakta yardım etmek isteyenler cami görevlilerine yardım malzemelerini bırakıyor. Müftülüğe müracaat eden ihtiyaç sahipleri de buradan alışveriş yaptırılıyor.

Kızılcahamam İlçe Müftüsü Hasan Limon, yaptığı açıklamada "Yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk uygulaması ile, Camimiz; hayır sahipleri ile ihtiyaç sahiplerimize köprü vazifesi olacaktır" dedi.

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Kaynak: İHA

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