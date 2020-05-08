Camiler ibadete ne zaman açılacak? Camilerde ne zaman toplu namaz kılınacak?
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Camiler ibadete ne zaman açılacak? Camilerde ne zaman toplu namaz kılınacak?

Camiler ibadete ne zaman açılacak? Camilerde ne zaman toplu namaz kılınacak?
08.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.05.2020 17:01

Camiler toplu ibadete ne zaman başlayacak? Koronavirüs nedeniyle insanların toplu olarak bulunduğu mekanlar kullanıma kapanmıştı. Bunlardan biri olan camilerde bir süredir toplu ibadet yapılmıyor. Cuma namazı ne zaman cemaatle kılınacak?

Bireysel ibadetin devam ettiği ancak toplu olarak ibdetlerin kıstlandığı camilerde, cemaatle namaz kılmaya ne zaman müsaade edileceği merak ediliyor. Ramazan bayramının da yaklaşmasıyla vatandaşlar bayram namazını camide kılıp, kılınamayacağını araştırıyor. İşte detaylar...

CAMİLER TOPLU İBADETE NE ZAMAN AÇILACAK?

Covid-19 virüsünün yol açtığı koronavirüs salgını önlemleri kapsamında ilk olarak insanların yoğun olarak bulunduğu mekanlar kapandı veya kullanımı kısıtlandı.

Verilerde azalmaların yaşanmasıyla normalleşme sürecine girildi. Bu bağlamda camilerde öncelikle cuma namazları cemaatle kılınmaya başlayacak. Cuma namazlarının cemaatle birlikte cami dışarısında kılınması planlanıyor. Salgınla mücadelede ve vatandaşların uyarılara yeteri kadar uyması durumunda camilerde toplu ibadet 12 Haziran'da başlayacak.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan önlemler neticesinde koronavirüs ile mücadelede büyük başarı yakalandığını belirtmişti. Koronavirüs vaka ve ölüm oranlarının günden güne azalması ile de artık Türkiye olarak normalleşme sürecine kademeli olarak girilebileceğinin sinyallerini verdi. Böylelikle ilk etapta 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altına belli zaman aralığında sokağa çıkma izni verildi.

Bir süredir camilerde kılınmayan cuma namazının da normalleşme süreci dahilinde, cami dışarısında 12 Haziran'dan itibaren fiziki mesafe ve maske zorunluluğu kapsamında kılınacağı planlanıyor.

Manşet

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