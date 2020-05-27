Camiler ibadete hazırlanıyor
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Camiler ibadete hazırlanıyor

Camiler ibadete hazırlanıyor Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta Cuma Namazı ile birlikte yeniden açılacak camiler de hazırlıklar dezenfekte ile başladı.

27.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:57

Camiler ibadete hazırlanıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs'ta Cuma Namazı ile birlikte yeniden açılacak camiler de hazırlıklar dezenfekte ile başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde Cuma Namazı kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Elazığ Belediyesi ekipleri de harekete geçti. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilk etapta kent merkezinde bulunan camiler ile avlu alanlarını dezenfekte etti. İbadete açılan tüm camilerin Cuma gününe kadar dezenfekte edilerek, hazır hale getirileceği belirtildi.

Öte yandan ekiplerin kent genelinde toplu ulaşım araçları ve kullanım alanları başta olmak üzere bir çok noktada düzenli olarak dezenfekte çalışması yaptığı kaydedildi.

Camiler ibadete hazırlanıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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