Camiler ibadete hazırlandı
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Camiler ibadete hazırlandı

Adana Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında 15 Mart'tan itibaren ibadete kapatılan camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Camiler ibadete hazırlandı
28.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:26

Adana Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında 15 Mart'tan itibaren ibadete kapatılan camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler arasında bulunan camilerde ibadet yasağı 29 Mayıs 2020 tarihinde cuma namazıyla sona eriyor. İki ayı aşkın süredir ibadete kapalı olan camilerin yeniden ibadete açılması nedeniyle, Adana Büyükşehir Belediyesi cami temizlik ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.

Adana'da çalışmalarını Merkez Camisi'nde başlatan ekipler buharlı ve ozonlu sıcak su ile cami içinde ve dışında yıkama yaptı. Bahçesinde de temizlik çalışmalarının gerçekleştirildiği camide haşereye karşı ilaçlama ve dezenfekte gerçekleştirildi. Vatandaşların uzun bir aradan sonra Cuma namazlarını güven içerisinde kılabilmesi için aynı çalışma Adana genelindeki tüm camilerde yapılıyor.

Camilerdeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra Adana merkezde iki ayrı noktada açık alanda cuma namazı kılınması için de hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Fuar Alanı ve Gürselpaşa Kapalı Semt Pazarı'nda yıkama ve dezenfekte çalışmalarıyla, bu iki noktayı namaz kılmaya hazırladı.

Gürselpaşa Mahallesi Hacı Aslan Salihan Akgül Camisi İmamı Uğur Meclis, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin camilerde yaptığı temizlik ve dezenfektan çalışmalarını taktirle karşıladığını belirterek Başkan Zeydan Karalar ve emeği geçenlere teşekkür etti. İmam Meclis, uzun bir aradan sonra korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı bir şekilde ibadete açılacak camilerdeki çalışmaların yanı sıra Gürselpaşa Kapalı Semt Pazarı'nın da cuma namazı için ibadete hazırlanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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