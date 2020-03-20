Camiler cuma namazında boş kaldı
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Camiler cuma namazında boş kaldı

Camiler cuma namazında boş kaldı Maskeli vatandaş caminin kapalı olduğunu görünce geri döndü Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da cuma namazı öncesi cami kapıları kilitlendi, polis ekipleri tedbir aldı Yapılan anons şile vatandaşların namazlarını evde kılması konusunda uyarıda bulunuldu...

20.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:56
Camiler cuma namazında boş kaldı

Camiler cuma namazında boş kaldı

Maskeli vatandaş caminin kapalı olduğunu görünce geri döndü

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da cuma namazı öncesi cami kapıları kilitlendi, polis ekipleri tedbir aldı

Yapılan anons şile vatandaşların namazlarını evde kılması konusunda uyarıda bulunuldu

ORDU - Tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi korona virüsü nedeniyle tedbirler sürerken, Ordu'daki camilerde cuma namazı kılınmadı, ezan sonrası ise vatandaşlara sesli uyarıda bulunuldu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü (Kovid-19) Türkiye'ye de sıçradı. Tüm yurtta geniş çaplı önlemler ve tedbirler alınırken, büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri de şehirlerin her noktasında dezenfekten çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği virüs nedeniyle Ordu'da da insanlar sokağa çıkmaya korkarken, cuma namazı öncesi de camilerin kapısı kapandı. Kentte bulunan camilerin kapılarına virüs nedeniyle tedbir amaçlı kapıların kapatıldığı uyarısı asılırken, okunan ezan sonrası ise vatandaşlara sesli uyarıda bulunuldu, bu sırada polis ekipleri de camilerin etrafında tedbir amaçlı önlem aldı. Bazı vatandaşlar cuma namazı için geldikleri Yalı Camisi'nden geri dönerken, kimi vatandaşlar ise avluda vakit namazını eda etti.

Yalı (Aziziye) Cami İmam Hatibi Murat Sivrikaya, "Biz tamamen başkanlığımızın bize verdiği talimatlara uyuyoruz. Şu anda çok şükür bir sıkıntı yok, tamamen halkımızın sağlığını düşünerek tedbir amaçlı alınmış bir karardır bu. Halkımız da sağ olsunlar sağduyulu davrandılar. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Gelen birkaç kardeşimiz fevri olarak geldiler ama onlara da durumu sağlık açısından riskli olduğunu ifade ettik. İnşallah biran önce bu günleri atlatırız" dedi.

Sivrikaya ayrıca, yapılan anons ile insanların vakit namazlarını evde kılması konusunda uyarıldığını sözlerine ekledi.

Camiler cuma namazında boş kaldı

Kaynak: İHA

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Camiler cuma namazında boş kaldı

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