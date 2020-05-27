Camiler Cuma namazı için dezenfekte ediliyor
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Camiler Cuma namazı için dezenfekte ediliyor

Bağcılar Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2,5 aydır ibadete kapalı olan ancak 29 Mayıs Cuma namazıyla yeniden açılacak camileri, dezenfekte ederek cemaat için hazır hale getiriyor.

Camiler Cuma namazı için dezenfekte ediliyor
27.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:46

Bağcılar Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2,5 aydır ibadete kapalı olan ancak 29 Mayıs Cuma namazıyla yeniden açılacak camileri, dezenfekte ederek cemaat için hazır hale getiriyor. Camilere tekrar kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu çok özel buluşma için ekiplerimiz camilerimizi tepeden aşağı temizleyerek her yeri pırıl pırıl yaptı" dedi.

Koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler için İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelgede; 29 Mayıs günü itibariyle, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınabileceğini belirtmişti. Cuma namazları avluda, öğle ve ikindi namazları sosyal mesafeyi koruyarak içeride cemaatle kılınabilecek.

KORONA TİMİ TÜM GÜN İŞ BAŞINDA

Bu açıklamaların üzerine harekete geçen Bağcılar Belediyesi, ilçede bulunan mescit ve camiden oluşan 100 ibadethanede temizlik çalışması başlattı. Salgın sürecinde Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından kurulan ve 7/24 esasıyla çalışan "Korona Timi", camileri Cuma gününe yetiştirmek için yoğun tempoyla çalışıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI ÜRÜNLER KULLANILIYOR

Tam donanımlı ekipler, ilk etapta ibadethanelerin içinde kuru temizlik yaparak işe başlıyor. Kütüphaneden ayakkabılıklara kadar her yer detaylıca temizleniyor. Caminin içindeki mihrap, minber, vaaz kürsüsüne kadar her nokta; dışarıda ise şadırvan, abdesthane, kapı pencere her yer dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor. Dezenfeksiyon işlemlerinde Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı, bakteri, virüs ve mantar gibi bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte özelliği bulunan; renksiz, kokusuz ve çevreye zarar vermeyen ürünler tercih ediliyor.

"CAMİLERE KAVUŞMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ"

Hijyen çalışmalarının özverili bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Camilerimizin kapalı olduğu 2,5 ay bize çok uzun geldi. Özlemini çektiğimiz camilerimize kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu çok özel buluşma için ekiplerimiz camilerimizi tepeden aşağı temizleyerek her yeri pırıl pırıl yaptı. Cuma günü inşallah sosyal mesafeyi koruyarak bir araya geleceğiz ve toplu bir şekilde Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Allah'ım camilerimizin bir daha kapanışını bize göstermesin. Hepimizin gözü aydın olsun" dedi.

Cuma günü camiye gidecek vatandaşlar, seccadesiyle gelmesi ve tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacağı konusunda uyarıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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